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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

مع ارتفاع الرطوبة.. تعرفي على أضرار ارتداء العدسات اللاصقة في فصل الصيف

العدسات اللاصقه
العدسات اللاصقه

يعاني بعض الأشخاص الذين يرتدون العدسات اللاصقة، من مشكلات كثيرة خصوصاً في فصل الصيف بسبب التقلبات الجوية.

وتؤثر العدسات اللاصقة بشكل كبير على العين لمن يرتديها بشكل يومي، لذلك نعرض لكم في السطور التالية، نصائح لإرتداء العدسات اللاصقة في فصل الصيف وأضرار ارتدائها بكثرة، وذلك وفقاً لموقع “kraffeye”، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

أضرار ارتداء العدسات اللاصقة في فصل الصيف

إذا كنت من عشاق ارتداء العدسات اللاصقة، يجب أن تحذر من استعمالها خصوصاً في فصل الصيف وإليكم الأضرار في السطور التالية:

1 - التهاب العين.

2 - جفاف العين.

3 - حساسية العين.

4 - التهاب الملتحمة.

5 - التهاب الجفن العين.

6 - قرحة قرنية.

7 - كشط قرنية العين.

نصائح لارتداء العدسات اللاصقة في فصل الصيف

إذا كنت من الاشخاص الذين يرتدون العدسات اللاصقة بشكل يومي يجب أن تتبع النصائح التالية لحمايه عينك:

1 - من الأفضل أن تستعمل العدسات اللاصقة في فصل الصيف مرة واحدة في اليوم لتحافظ على صحة عينك من الجفاف.

2 - يجب قبل ارتداء العدسات اللاصقه أن تغسل يديك جيدًا قبلها وبعدها، حتى لا تنقل الجراثيم الموجودة في أيدك إلى عينك.

3 - إذا كنت تعاني من جفاف العين وترتدي العدسات اللاصقة يمكنك في الفترة الصبحية إرتداء النظارة الشمسية لحمايه العين من إشاعة الشمس الضارة.

4 - ينصح بإرتداء العدسات اللاصقة الطبية والإبتعاد عن العدسات مجهولة المصدر حتى لتعرض عينيك للخطر.

5 - مع ارتدائك العدسات اللاصقة استشر طبيبك ليعطيك قطرة للعين مناسبة لك يمكنك وضعها مرة واحدة يومياً.

6 - لا ترتدي العدسات اللاصقة على مدار العين يجب إزالتها قبل النوم.

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