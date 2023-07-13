أسقف المنيا يترأس القداس الإلهي ويعمد 4 أطفال بكنيسة القديسين بطرس وبولس

صلى الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا وتوابعها ورئيس دير الأم سارة للراهبات، القداس الإلهي في كنيسة القديسين بطرس وبولس الرسولين-قرية العوام.

وأثناء القداس قام نيافة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها ورئيس دير الأم ساره للراهبات، بتعميد 4 أطفال من أبناء الكنيسه وتدشين أواني وفرش مذبح للخدمة.

شارك في صلاة القداس الإلهي بجانب نيافة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها ورئيس دير الأم سارة للراهبات، القس بنيامين سامي، كاهن الكنيسة، وسط حضور وفرحة شعب الكنيسة.