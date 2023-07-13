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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 13-7-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 13-7-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع المسابقات الأفريقية والأوروبية والآسيوية بين المنتخبات، خلال فترة التوقف الدولي بالموسم الحالي 2022-2023.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الأهلي ضد الزمالك في القمة 126، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الحادي والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي، بالإضافة إلى مباراتين في الدور نصف النهائي من بطولة أمم أوروبا للشباب تحت 19 سنة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

- الأهلي × الزمالك: على استاد "القاهرة الدولي"، في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

موعد قرعة تصفيات كأس العالم 2026

من المقرر أن تُقام مراسم سحب قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وذلك في أحد فنادق أبيدجان بكوت ديفوار.

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مواعيد مباريات اليوم في بطولة أوروبا تحت 19 سنة 

- منتخب البرتغال × منتخب النرويج: في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- منتخب إسبانيا × منتخب إيطاليا: في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مواعيد مباريات اليوم الودية

- أرسنال × نورنبرج: في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مواعيد مباريات اليوم في كأس البرازيل

- بالميراس × ساو باولو: في تمام الساعة الثانية صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس البرازيل.

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة الاهلى الزمالك الدورى المصرى تصفيات كأس العالم 2026

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