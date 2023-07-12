التعادل السلبى يحسم مباراة الاتحاد السكندرى والمقاولون فى الدورى

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الاتحاد السكندري والمقاولون العرب التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأقيمت المباراة مساء اليوم الأربعاء على ستاد الإسكندرية، في إطار مواجهات الجولة قبل الأخيرة من عمر البطولة المحلية.

وحاول لاعبو المقاولون العرب طوال اللقاء، تسجيل هدف الانتصار، إلا أن دفاع لاعبي الاتحاد السكندري الصلب منعهم من تسجيل أي أهداف.

وفي الوقت ذاته، فشل لاعبو الاتحاد السكندري في ترجمة الفرص التي أتيحت لهم إلى أهداف على مدار المباراة لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي.

واحتل المقاولون العرب المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 44 نقطة، بينما جاء الاتحاد السكندري في المركز السابع برصيد 43 نقطة.