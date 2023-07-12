مدرب الإسماعيلي يحذر لاعبيه من التهاون في آخر مباراة بالدوري

حذر حمزة الجمل، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، لاعبى فريقه من التهاون خلال الفترة الأخيرة من عمر مسابقة الدورى بعد ضمان التواجد فى الدورى الممتاز والابتعاد عن دوامة الهبوط رسميا بعد الفوز الاخير على الدتخلية.

طالب مدرب الدراويش اللاعبين بالالتزام استعدادًا للقاء الاتحاد السكندرى يوم السبت المقبل بإستاد الإسماعيلية فى ختام المسابقة .

ونبه الجمل على الجميع ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة إليهم داخل وخارج المستطيل الأخضر للإعداد الأمثل لمواجهة الاتحاد في ختام المسابقة المحلية المحدد موعدها التاسعة والنصف مساء السبت المقبل بإستاد الإسماعيلية .

وقاد حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي وأحمد قناوي ومحمد حمص المدربان العامان وأيمن كمال وأحمد لطفي المدربان وسيد توفيق مدرب حراس المرمى، مران الفريق مساء اليوم، استعداد لخوض اخر مباراة فى الدوري.

شهد المران مشاركة محمد كوكو وعبداللة جمال ومحمد عبد الفتاح لحراسة المرمى وباهر المحمدي وإياد العسقلاني وكريم عرفات وأحمد محسن وكريم الديب ومحمد بيومي ومحمد عبد السميع ومروان حمدي وعمر الساعي ومصطفى فارس عبد الله السعيد ومحمد خطاري.

واستغرق المران 60 دقيقة اشتمل علي الإحماء وفك العضلات وانتقل للنواحي الخططية وانتهى بتقسيمة ظهر خلالها جميع أعضاء الفريق بشكل جيد فيما حصل 11لاعبا من الأساسيين الذين شاركوا في لقاء الداخلية الأخير علي راحة سلبية لمدة 24 ساعة.