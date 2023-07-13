شوبير يكشف موقف ديانج من المشاركة مع الأهلى فى مباراة القمة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، موقف الدولي المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من المشاركة مع المارد الأحمر في مباراة القمة المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس.

ويستضيف استاد القاهرة مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة 31 المؤجلة من بطولة الدوري.

وأكد شوبير عبر برنامج "ملعب أون تايم"، أن الأقرب عدم مشاركة أليو ديانج مع الأهلي في مباراة القمة بسبب قرار الإيقاف الذي صدر ضد اللاعب من فيفا بسبب المستحقات المالية المقررة عليه لصالح وكيله السابق.

وأشار إلى أن وكيل ديانج السابق لم يتلق حتى الآن ما يفيد دخول المبلغ الذي تم سداده إلى حسابه البنكي على الرغم من سداد الأهلي لكافة المستحقات الخاصة بالوكيل.

ومن ثم فإن الوكيل لم يخطر فيفا بسداد اللاعب للمبلغ، وهو ما يعني استمرار قرار الإيقاف.

وأوضح شوبير، أن محمد فخري هو الأقرب لتعويض غياب ديانج في مباراة القمة المرتقبة.