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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تموين الدقهلية" تُحرر 91 مخالفة متنوعة فى 10 مراكز

تموين الدقهلية
تموين الدقهلية

حررت مديرية تموين الدقهلية 91 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات على الأسواق والمخابز بمراكز "تمى الأمديد- جمصة- المطرية- شربين- ميت سلسيل- الجمالية- نبروه- مركز المنصورة- بندر ميت غمر- المنصورة"؛ لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومكافحة الغش التجاري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال وكيل وزارة التموين بالدقهلية، السيد دايرة- في بيان اليوم الخميس- إن الحملات أسفرت عن تحرير 91 محضرًا تموينيًا متنوعًا في عدة مراكز بمدن المحافظة، منوهًا بتكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة؛ حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات.

مديرية تموين الدقهلية مخالفة تموينية الاسواق المخابز المواد الغذائية

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