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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بمشاركة عربية وعالمية.. اليوم انطلاق مهرجان العلمين الجديدة

العلمين الجديدة
العلمين الجديدة

ينطلق اليوم مهرجان العلمين الجديدة، كأهم الأحداث الترفيهية في مصر والمنطقة العربية، ويستمر حتى 26 أغسطس 2023، حيث يشهد المهرجان عددًا من الفعاليات الترفيهية المتنوعة.

وتجمع الأحداث الفنية في المهرجان أكبر عدد من نجوم الغناء في العالم العربي، وتعد الحفلات الغنائية من أبرز فعاليات المهرجان، حيث يشارك مجموعة من النجوم، ومنهم الفنان تامر حسني الذي أعلن عن تفاصيل حفله الأول والذي ينطلق يوم21 يوليو الجاري.

- أبرز النجوم المشاركين في المهرجان و10 عروض للموضة

ويشارك في المهرجان الموسيقار عمر خيرت وإليسا وكذلك راغب علامة ونانسي عجرم، فضلًا عن مشاركة عدد من نجوم العالم، وتشهد فعاليات "الموضة" حضورًا كبيرًا خلال فعاليات المهرجان، حيث تم الإعلان عن مجموعة من عروض الأزياء التي تقام كإحدى فعاليات المهرجان العلمين، بمشاركة 10 من أبرز مصممي الأزياء في العالم العربي.

كما يشهد المهرجان سباق سيارات وعروض طائرات، وتحدي جيت سكى، وبطولات ترايثلون سباق ثلاثي، وبادل وتجديف وكرة قدم شاطئية، بجانب موكب الفراعنة للسيارات الذي يضم 100 سيارة فارهة تجوب الشوارع من سفاجا إلى العلمين الجديدة.

السياحة العالمية العلمين الجديدة المنطقة العربية الموسيقار عمر خيرت انطلاق مهرجان العلمين الجديدة تامر حسني

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