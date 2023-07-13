ads
الخميس 13 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع طفل أسفل سيارة نقل بالدقهلية

مصرع طفل
مصرع طفل

شهدت مدينة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية واقعة مأساوية، حيث لقي طفل في العقد الأول من عمره مصرعه دهسًا أسفل عجلات سيارة نقل، وذلك أثناء محاولته تسلقها، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كانت البداية عندما تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت سلسيل من المستشفى العام، بوصول الطفل عمار ياسر عبد الفتاح عوض، 10 سنوات، جثة هامدة في حادث سير.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث مركز شرطة ميت سلسيل لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص والتحرى تبين أن الطفل حاول تسلق صندوق سيارة نقل حال سيرها بمنطقة مجلس المدينة، ما تسبب في سقوطه أسفلها ودهسه، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى ميت سلسيل، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ارتباط ارتكاب إخطار ا إدعاء إخطار أسفل اصاب الأ

الأكثر قراءة

تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية بمحافظة الشرقية 2023

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13-7-2023

رئيس الوزراء الصينى يؤكد دعمه لقطاع التكنولوجيا

الهجرة الدولية: نزوح 3 ملايين شخص جراء اشتباكات السودان

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 13-7-2023

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانات الأحياء والفلسفة والجبر والهندسة الفراغية.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

خالد عكاشة

سباق المناورات فى بحار الصين وجوارها

وائل لطفي

صناعة السياحة فى مهرجان العلمين

سامح الأسوانى

البنت السودانية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى