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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نائب الخزانة الأمريكى يبحث العقوبات ضد روسيا مع المؤسسات المالية الألمانية

نائب وزير الخزانة
نائب وزير الخزانة الأمريكي أديوالي أدييمو

بحث نائب وزير الخزانة الأمريكي، أديوالي أدييمو، مع مسؤولي وممثلي أوساط الأعمال في ألمانيا محاربة التحايل على العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب العملية العسكرية بأوكرانيا.

 

وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها، يوم الأربعاء، إلى أن أدييمو أكد خلال لقائه بمدراء المؤسسات المالية الكبرى الألمانية في فرانكفورت يوم 11 يوليو على "التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة وألمانيا من أجل محاسبة روسيا".

 

وشدد أدييمو على "أهمية العمل مع القطاع المالي على محاربة التحايل على العقوبات، وخصوصا الجهود لمنع تحايل الجهات الثالثة".

 

وفي برلين التقى أدييمو بمسؤولين ألمان رفيعي المستوى لمناقشة "قضايا الأمن الوطني والاقتصاد"، حيث جرت مناقشة "أعمال الولايات المتحدة وألمانيا وغيرهما من الأعضاء في التحالف للحد من مداخيل روسيا وإضعاف مجمع صناعاتها العسكرية"، فضلا عن إمكانيات وضع حد لما سماه "محاولات التحايل على العقوبات ضد روسيا من قبل جهات ثالثة".

 

ويذكر أن نائب وزير الخزانة الأمريكي يقوم بجولة أوروبية تشمل بلجيكا وألمانيا وإيطاليا لتنسيق الأعمال الخاصة بتطبيق العقوبات المفروضة على روسيا، وبحث بعض القضايا الأخرى. ومن المقرر أن تستمر الجولة من 9 إلى 15 يولي

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