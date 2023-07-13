بدء توافد الطلاب على اللجان الامتحانية لأداء الأحياء والفلسفة والجبر

بدأ طلاب الثانوية العامة في التوافد على لجان امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2023، في ختام ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023، لأداء امتحان مادة الأحياء علمي (علوم)، والجبر والهندسة لطلاب الشعبة (الرياضية)، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة (الأدبية)، بإجمالي 780 الف و25 طالب وطالبة، في 2098 لجنة امتحانية.

وفي ذات السياق، أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالب وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبة وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالب وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) وعدد 98658 طالب وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

ويختتم طلاب الثانوية العامة بشعبتَيها الأدبية والعلمية (الدور الأول)، اليوم الخميس، امتحانات العام الدراسي الحالي 2022 /2023.