يوسف الحسينى: العلمين الجديدة قلب مصر النابض

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن مهرجان العلمين الطريقة المثلى الجديدة الجيدة للترويج لهذه المدينة الساحلية التي ليس لها مثيل بالعالم.

العلمين الجديدة

وأكد الإعلامي يوسف الحسيني، خلال تقديمه برنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أن منطقة العلمين الجديدة تعني أن العالم يُختصر بها، والاختصار لا يعني الاختزال على الإطلاق، حيث يتوفر بهذه المدينة الكثير من المقومات الاستثمارية والخدمية.

وتابع: "العلمين الجديدة وجهة استثمارية متنوعة، حيث يوجد بها الاستثمار والسياحة، مدارس، جامعات، وغيرها من المؤسسات الخدمية التي تناسب جميع الفئات".

قلب مصر النابض

واستطرد: "العلمين قلب مصر النابض الجديد، ومهرجان العلمين بمثابة حدوتة مصرية بدأ سردها منذ عدة سنوات".

يذكر أن فعاليات المهرجان تتضمن عرض أزياء لـ"مايكل سينكو"، وحفلات موسيقية وغنائية لعدد كبير من نجوم الوطن العربي، تتضمن حفلًا للموسيقار الكبير عمر خيرت والنجمة إليسا وحفلًا للنجم تامر حسني، بالإضافة إلى حفل للفنان راغب علامة والنجمة نانسي عجرم، والفنانة أنغام وفرقة كايروكي وحفلًا لمغني الراب العالمي RUSS.

من المقرر أن تشهد الفعاليات في آخر أيام مهرجان العلمين الجديدة، انطلاق حفل Al Alamein Awards، لتكريم أفضل المبدعين في الوطن العربي، وتتويج الفائزين في الموسم.