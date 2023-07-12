16 يوليو.. أولى جلسات محاكمة تشكيل الاتجار بالبشر في الجيزة

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 16 يوليو الجارى، لنظر أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي من 4 أشخاص كونوا جماعة إجرامية منظمة تخصصت في الاتجار بالأعضاء البشرية فى الجيزة.

وأحالت النيابة العامة تشكيلًا عصابيًا من 4 أشخاص كونوا جماعة إجرامية منظمة لتجارة الأعضاء البشرية، وحددوا 25 ألف جنيه مقابًل استئصال الكلى فى الجيزة، إلى محكمة الجنايات.

وجاء في نص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة بشمال الجيزة إلى محكمة الجنايات أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "محمد ف" - هارب- 42 سنة أخصائي تحاليل طبية- صاحب معامل للتحاليل، و"سعيد ع" 44 سنة، كهربائي سيارات، و"ه.ح" 32 سنة، صاحب محل ملابس، و"إيهاب س" 51 سنة، لأنه في غضون الفترة بين عامي 2017 و 2019 أسس المتهم الأول وأدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر داخل البلاد تستهدف نقل وزراعة الأعضاء البشرية.

وانضم لها المتهمين من الثاني وحتى الرابع تحقيقا لأغراضها، متعاملين في أشخاص طبيعيين وهم المجني عليهم" فريد م"، و" أبو النور ع"، و"محمد ح" بأن استقبلوهم وتولى نقلهم وإيوائهم، وعرضوا عليهم بيع وشراء أعضائهم البشرية- كلاهم- مستغلين حالة الضعف والحاجة لديهم، وكان ذلك بقصد استئصالها من أجسامهم لزراعتها في أجسام آخرين وهم" مساعد ج" ، و"مروة.ا" ، و "زوزو س" من أجل الحصول على منافع مادية ، مما ترتب عليه إصابة المجني عليهما الثاني والثالث بعاهة مستديمة على النحو الموصوف بتقرير الطب الشرعي، على النحو المبين بالتحقيقات.