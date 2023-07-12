ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

باحث سياسي يكشف أهمية قمة دول الجوار بالقاهرة

مختار غباشي
مختار غباشي

أكد مختار غباشي، نائب مدير مركز الدراسات الاستراتيجية العربية، أن استضافة مصر لدول الجوار المحدد له غدًا الخميس، مجرد محاولة للوصول لأطروحات تكون مقبولة من قبل الطرفين المتصارعين، كما يأتي هذا الاجتماع بعد اجتماع أو قمة الإيجاد التي فشلت في حل النزاع أو الوساطة بين الطرفين.

وأضاف غباشي، لـ"الدستور"، أن الاجتماع كانت تعي بدول منبثقة عن منظمة الايجاد وهذه الدول الأربع هي جنوب السودان وإثيوبيا وجيبوتي وكينيا، وكان هناك اعتراض من قبل الحكومة السودانية والجيش السوداني على كينيا بسبب تصريح الرئيس الكيني بأن هناك جنرالين متصارعين داخل السودان.

وتابع: أن مصر ستحاول لحل الأزمات في السودان وحل الصراع والدول المحيطة بالسودان المتضررة بسبب النازحين أو اللاجئين للحد كبير جدا ليشكلوا ضغوطا على هذه الدول بسبب الظروف الاقتصادية والواقع الحالي.
وتستضيف مصر مؤتمر قمة دول جوار السودان، غدًا الخميس، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالى واحتواء التداعيات السلبية على دول الجوار فى ظل استمرار الأزمة منذ أبريل الماضى.

وثمّن عدد من الخبراء والباحثين السياسيين دور مصر تجاه السودان الشقيق، مؤكدين أن الشعب السودانى يعقد الآمال على مصر فى التوصل لحل سلمى يعيد الاستقرار وينشر الأمن فى طول البلاد وعرضها، بعد أن عمّت الفوضى وتملّك الرعب من القلوب وانتشرت الجثث فى الشوارع، وساد صوت الرصاص والتفجيرات.

ويرى الخبراء أن دعوة مصر لقمة دول الجوار تنبع من منطق وواقع يقول إن ما يجرى فى السودان تتأثر به دول الجوار بصورة مباشرة، مثلما حدث فى مصر التى فتحت أبوابها للذين قدموا إليها من السودانيين المتأثرين بالحرب، كذلك امتدت آثار الأزمة إلى تشاد وجنوب السودان.

أضاف الخبراء، أن مصر بالنسبة للسودان ليست كأى دولة مهما كانت درجة التقارب على مستوى العلاقات الدبلوماسية أو فى الإقليم، لأن العلاقات المصرية السودانية علاقات مصيرية وليست علاقات اختيار، وأن استقرار السودان قضية أمن قومى أساسية لمصر، إضافة إلى التشابك الاجتماعى بين السودانيين والمصريين.

مختار غباشي دول الجوار غباشي مصر السودان

الأكثر قراءة

أحمد موسى يوضح حقيقة إلغاء بطاقات التموين بسبب الكارت الذكى

"ديانج" أساسيًا.. "كولر" يعلن قائمة الأهلى فى مواجهة الزمالك غدًا

اقتصاديون: برنامج الطروحات يستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع ملكية القطاع الخاص

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

"موسى": معتز مطر طلب وضع 30 ألف دولار بحسابه قبل عمله بالشرق

20 ألف جنيه شهريًا.. حكم بإلزام حسن شاكوش بنفقة زوجته ريم طارق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

خالد عكاشة

سباق المناورات فى بحار الصين وجوارها

وائل لطفي

صناعة السياحة فى مهرجان العلمين

سامح الأسوانى

البنت السودانية

ماجد حبته

قمة دول جوار السودان

محمد رفعت

محافظون وتجارب "8" اللواء زكى بدر!

حسين دعسة

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى