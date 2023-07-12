كريم محمود يفوز بفضية 100 متر عدو في بطولة ألعاب القوى

حصل كريم محمود، لاعب المنتخب الوطنى لالعاب القوى على الميدالية الفضيه فى سباق 100 متر عدو T44 وذلك فى بطولة العالم لألعاب القوى المقامه فى باريس لتكون أول ميدالية تحصل عليها البعثه المصرية فى بداية مشوار المنتخب فى البطولة .

وانطلقت بطولة العالم لالعاب القوى التي تستضيفها باريس خلال الفترة من 8 - 17 يوليو الجاري وهى البطولة المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية بباريس 2024، حيث يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى من كل سباق لكل تصنيف طبي لدورة الألعاب البارالمبية.

يشارك منتخبنا الوطني لالعاب القوى الباراليمبي في البطولة ببعثة مكونة من 6 لاعبين هم: إبراهيم بدر محمد فئة F56 في مسابقة قذف القرص ، جمعه محمد عبد الحميد فئة F56 في مسابقة قذف القرص، محمد محمد كمال فئة F37 في مسابقة قذف القرص، كريم محمود عبد التواب فئة T44 في مسابقة 100متر عدو، عبد الرحمن يوسف فئة T46 في مسابقة 100متر عدو ومسابقة الوثب الطويل، عبد العزيز هاشم فئة T47 في مسابقة 100 متر عدو و400 متر عدو.

ويرافق اللاعبون الجهاز الفني المكون من أحمد خيري، ياسر فتحي، أسامة فؤاد، ويرأس البعثة الدكتور أشرف العجيل عضو مجلس إدارة اللجنة الباراليمبية.