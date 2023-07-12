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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. الهلال يعلن التعاقد مع سيرجى سافيتش

سيرجي سافيتش
سيرجي سافيتش

أعلن الهلال السعودي التعاقد مع الصربي سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش، لاعب وسط فريق لاتسيو الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر النادي فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة التدوينات القصيرة "تويتر"، أعلن من خلاله التعاقد مع ميلنكوفيتش .

وجمع الفيديو لقطاات لميلنكوفيتش سافيتش، وصورًا له أثناء تتويجه بالألقاب، معلنًا عن تعاقده مع اللاعب.

ولعب سافيتش 47 مباراة بقميص لاتسيو خلال الموسم الماضي، وسجل 11 هدفًا وصنع 8 لزملائه في الفريق.

وبدأ ميلنكوفيتش سافيتش مسيرته ضمن صفوف نادي جرازر النمساوي ثم انتقل لنادي فويفودينا نوفي ساد الصربي وتدرج في مراحله العمرية قبل التصعيد للفريق الأول في صيف 2013، ثم انتقل لنادي جينك البلجيكي في العام التالي وانتقل لنادي لاتسيو في صيف 2015.

نادي الهلال الهلال سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش سافيتش لاتسيو الانتقالات الصيفية

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