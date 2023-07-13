دعاء وأذكار الصباح اليوم الخميس 13-7-2023

دعاء الصباح يهتم المسلمون بترديده كورد يومي لحمايتهم وتحصينهم والتقرب إلى الله، وتعرض الدستور لقرائها دعاء وأذكار الصباح الخميس 13-7-2023 مكتوبًا.

دعاء الصباح

(يا حيُّ يا قيُّومُ، برَحمتِكَ أستَغيثُ، أصلِح لي شأني كُلَّهُ، ولا تَكِلني إلى نَفسي طرفةَ عينٍ).

من دعاء الصباح .. (اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزَني، وذَهابَ هَمِّي).

من دعاء الصباح .. ربّ إني استودعتك أدعيةً فاضَ بها قلبي فاستجبها لي يا كريم، اللهمَّ بشّرني بما يفرحني وأنت خير المبشّرين.

من دعاء الصباح .. اللهمَّ اجعَل لنا في هذا اليوم دعوةٌ لا‌ تُرَد، وافتح لنا باباً في الجنةِ لا‌ يُسَد، واحشرنا في زمرةِ سيدنا محمد صلى الله عليهِ وسلم، اللهمَّ حَبِّب خَير خلقِك فينا، ومن حوضِ نبيك اسقِنا، وفي جنتِكَ آوِنا، وبرحمتِكَ احتوِنا، وأمنيتنا أعطِنا، وبفضلِكَ أغنِنا، ولطاعتِكَ اهدنا، ومن عذابِ النارِ احمِنا، ومن شرِ كُلِ حاسدٍ اكفِنا.

اللهمَّ إني أستودعك قلبي فلا‌ تجعل فيه أحداً غيرك، وأستودعك (لا‌ إله إلا‌ الله)، فلقِنّي إياها عند الموت، وأستودعك نفسي فلا‌ تجعلني أخطو خطوة إلّا‌ في مَرضاتك، وأستودعك كل شيء رزقتني وأعطيتني، فاحفظهُ لي من شر خلقك أجمعين، واغفر لي ولوالدي، ولمن أحببت، ولمن سكن قلبي، ولإ‌خوتي، يا من لا‌ تضيع عنده الودائع.

اللهمَّ آلف بين قلوبِنا، وأصلِح ذاتَ بيننا، واهدِنا سُبل السلام، ونجِّنا من الظلماتِ إلى النور، وجنّبنا الفواحِش، وبارِك لنا في أسماعنا، وأبصارنا، وقلوبنا، وأزواجنا، وذرياتنا، وتُب علينا إنك أنتَ التواب الرحيم.

اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدّم لما أخّرت، ولا مؤخّر لما قدّمت، اللهم أرزقنا حبك وحب من يحبك، اللهم لاتمنع بذنوبنا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اللهم لاتسلط علينا بذنوبنا من لايخافك فينا ولا يرحمنا.

اللهمَّ إنكَ أعطيتني خير الإخوان في الدنيا، فلا تحرمني صحبتهم في الآخرة، اللهمَّ أسعدهم، وفرج همهُم، وحقق آمالهم، واجعل الجنة دارهم وقرارهم، واشفهم من كلِ مرضٍ يارب، واجمعني بهم في جناتِ النعيم. اللهَّم إني أسالك توفيقاً في طريقي، وراحةً في نفسي، وتَيسيراً في أمري، ربّ أعوذ بك من شَتاتِ الأمر، ومسّ الضُّر، وضيق الصدر.