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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حجز شخصين لحيازتهما كمية من المكملات الغذائية مجهولة المصدر بمدينة بدر

حبس
حبس

قررت نيابة الشروق وبدر ، حجز شخصين 24 ساعة؛ لحين وصول التحريات الأمنية؛ لاتهامهما بإدارة مخزن دون ترخيص وحيازة كميات من المكملات والمواد الغذائية مجهولة المصدر بمدينة بدر.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بدر من ضبط شخصين بإدارة مخزن  بدائرة قسم شرطة بدر  دون ترخيص، وبداخله كميات من المكملات والمواد الغذائية مجهولة المصدر، ودون مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق بهدف التربح والكسب الغير مشروع.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بإدارتهما المخزن دون ترخيص، وحيازتهما المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

أرباح غير مشروعة الأجهزة الأمنية التحريات التحقيق الشروق وبدر

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