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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث بالشأن الأمريكى: القنابل العنقودية الأمريكية تم تعديلها ولكنها ليست آمنة 100%

القنابل العنقودية
القنابل العنقودية

قال كريج كاتز، الباحث في الشئون الأمريكية، إن القنابل العنقودية الأمريكية تم تعديلها ولكنها ليست آمنة بنسبة 100%.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي كمال ماضي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة الأوكرانية ستبذل أقصى جهودها لعدم الإضرار بالمدنيين، مشيرًا إلى أن روسيا تدعي أنه يوجد تضارب أقوال في أمريكا ولكن روسيا هي الأخرى بها تضارب أقوال واختلافات.

وأكد أن روسيا استخدمت القنابل العنقودية في الأراضي الأوكرانية لمحاولة صد الهجمات الأوكرانية.

اتفاقية منع القنابل العنقودية

وأشار إلى أن اتفاقية منع الذخائر العنقودية وقعت عليها 100 دولة ومن بينها دول ليست كبرى، ودول أخرى لم توقع بالاتفاقية.

الشئون الأمريكية القنابل العنقودية تعديلها اتفاقية منع القنابل العنقودية الحكومة الأوكرانية الإضرار بالمدنيين روسيا ليست آمنة

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