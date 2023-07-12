خبير عسكرى: روسيا استخدمت القنابل العنقودية فى 2014 ودمرت بها أوكرانيا

قال هرابسكي سيرهي، الخبير الأمني العسكري، إن روسيا استخدمت القنابل العنقودية ضد المواطنين، وأوكرانيا سوف تستخدمها لما لها من أهمية كبرى في تحرير الأراضي الأوكرانية.

أوكرانيا تستخدم هذه القنابل ضد روسيا

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي كمال ماضي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن أوكرانيا تستخدم هذه القنابل ضد روسيا لاستكمال العمليات الهجومية، لأنها في حاجة لوقف القوات الروسية والتي بها قوات مدفعية كبيرة، مؤكدًا أن القنابل العنقودية أنسب أداة لتحرير أوكرانيا.

وتابع، أن أوكرانيا تم تدميرها من قبل الذخائر العنقودية والتي استخدمتها روسيا في عام 2014، متسائلًا: "كيف وجدنا تأثير وبقايا الذخائر بدون أن يكون لدينا أي مخزون؟".