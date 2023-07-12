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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس: صلوات الأحباء والرعية سبب فى الشفاء مع الأطباء 

البابا تواضروس
البابا تواضروس

قدم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية التهنئة إلى أهالى الإسكندرية بمناسبة عيد الآباء الرسل واستشهاد القديسين بطرس وبولس الذى تحتفل به الكنيسة اليوم الأربعاء.

وقال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال العظة الأسبوعية لقداسة بعد شفائه من التهاب العصب السابع إنه يشكر الله على شفائه وعودته من فترة التعب إلى الكنيسة في الإسكندرية.

وأوضح قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أنه كان يخطط في شهر يونيو وشهر يوليو وجزء من أغسطس أن يكون الاجتماع العام فى الإسكندرية لكن تم تأخيرها بسبب ظروف التعب.

وقدم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشكر إلى صلوات الأحباء وكل الرعية والأقباط والسؤال الدائم عن صحة قداسته.

وأكد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن الأطباء مارسوا دورهم بعناية والصلوات أيضا لها دور كبير في شفاؤه وكان يشعر بها طول الوقت.

كما وقدم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أيضًا التهانى إلى الطلاب المتفوقين فى الشهادة الإعدادية لنجاحهم وتفوقهم، مؤكدا أنهم سيدخلون مرحلة مهمة في الثانوية العامة والجامعة.

ونوه قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،  فلابد أن يكون هناك حلم للتخصص في دراسة معينة أو مهنة معينة مطالبا الطلاب بالحلم والسعى وراء حلمهم، قائلا إن الاجتهاد مطلوب والله سوف يوجه إلى الطريق الأفضل.

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