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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رئيس اتحاد الناشرين المصريين: دور النشر تسعى لمواكبة كل جديد (فيديو)

سعيد عبده
سعيد عبده

قال سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن هناك إقبالا كبيرا على معرض الإسكندرية الدولي للكتاب، موضحا أن المعرض يضم الكثير من دور النشر، بالإضافة إلى أن تنوع الكتب الموجودة داخل المعرض يزيد من فرصة القارئ في اكتشاف مجالات جديدة ومعرفتها.

وأضاف أن الكثير من دور النشر يقدمون العروض والخصومات على الكتب، وذلك تشجيعًا للحضور على القراءة، لافتا إلى أن هناك كتب في مختلف المجالات التي يوجد بها جميع الأسئلة التي يطرحها القارئ لنفسه، موضحا أن معرض الإسكندرية الدولي للكتاب فرصة كبيرة لكل الكتاب والقراء للاستفادة من الثقافات الموجودة داخل تلك الكتب.

وأفاد أن هناك مشاركة كبيرة من الدول العربية مثل الإمارات والسعودية وغيرها من الدول التي شاركت بالكثير من الكتب داخل معرض الإسكندرية الدولي للكتاب، وذلك لنشر أفكارهم وثقافتهم أمام الجميع.

الناشرين المصريين معرض الإسكندرية الدولي للكتاب الإسكندرية مجالات

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