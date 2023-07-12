بعد توقفها لشهرين.. البابا تواضروس يُلقى عظته الأسبوعية من الإسكندرية (بث مباشر)

بدأ البابا تواضروس الثاني منذ قليل، إلقاء عظته الأسبوعية بعد توقف دام لشهرين، بسبب الوعكة الصحية التي اصابت قداسته بالتهاب العصب السابع.

الدستور تنقل البث المباشر لعظة البابا تواضروس الأسبوعية، من الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالإسكندرية.

من ناحية أخرى، بدأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرزاة المرقسية زيارته الرعوية إلى الإسكندرية لإستئناف عظته الأسبوعية اليوم بالتزامن مع احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الرسل 2023.

وخلال زيارته إلى الإسكندرية، التقى قداسة البابا تواضروس الثاني القمص تادرس يعقوب ملطي كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بسبورتنج بالإسكندرية ودار الحديث خلال اللقاء عن خدمة كنائس المهجر، واحتياجها إلى حركة ترجمة واسعة للتراث القبطي إلى اللغات الأخرى لخدمة الأجيال الجديدة.

https://fb.watch/lKBeqyNWdr/?mibextid=Nif5oz