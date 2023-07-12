نائب رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرضا لتشكيلات منسوجة بكلية التربية النوعية

افتتح صباح اليوم الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، معرضا للتشكيلات المنسوجة للدكتورة رحاب أحمد زكي، بقاعة العرض الرئيسة بكلية التربية النوعية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط وبإشراف الدكتور وجدي رفعت عميد الكلية، والدكتورة هاله صلاح الدين رئيس قسم التربية الفنية، وبحضور الدكتور عاصم القبيصى وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسيوط، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.

ويضم المعرض 13 قطعة منسوجة بأسلوبى التالبيد الصناعى والبانس، إلى جانب خامات مسبقة الصنع، وسوف يتم تنفيذ الفكرة على الطلاب ذوي الهمم بمدرسة النور للمكفوفين، وضعاف البصر لتشجيعهم على استغلال إمكانياتهم وأفكارهم فى إنتاج أعمال فنية بإعادة تدوير الخامات القديمة، يستمر المعرض حتى 18يوليو الجارى.

وأعرب الدكتور أحمد عبد المولى، عن إعجابه بفكرة المعرض القائمة على استغلال وإعادة تدوير خامات من البيئة المحلية؛ لعمل أعمال فنية تسهم فى رفع المستوى الفنى لأبناءنا من ذوي الهمم من ضعاف البصر والمكفوفين .

كما أوضحت الدكتور رحاب زكى، أن الاعمال المقدمة في المعرض تتخذ من الطبيعية مصدرا لتعبيراتها الفنية؛ من خلال استخدام خامات متعددة ومتنوعة، تقليدية ومستحدثة، تتناسب وتتناغم مع أسلوب التعبير المستخدم في الأعمال الفنية المعروضة.

وأكدت “زكي” أن التفكير الإبداعي من أهم الكفاءات التى يجب أن يمتلكها الفنان التشكيلي إلى جانب المهارات و المعارف و التقنيات والأساليب، كما يجب أن تجمع أفكاره بين الطلاقة و الأصالة مع الحداثة.