قناة الناس.. كيف تعرف المرأة أنها فى حالة استحاضة لا حيض؟

قال د.محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الاستحاضة حالة تعتري المرأة إما أن يأتيها الحيض في غير وقته، أو بعد انتهاء الحد الأقصى للحيض، مشيرًا إلى أن الاستحاضة بها كلام كثير وطويل.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، الأربعاء، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة "الناس"، أن الاستحاضة هى الدم الذي يأتي للمرأة لا يصل إلى أقل الحيض أو زاد عن أكثر مدة الحيض، لافتًا إلى أن هناك نوعًا من الدماء لا علاقة له بالحيض من الأساس، وهو ما يأتي بسبب حالة مرضية يأخذ حكم الاستحاضة.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.