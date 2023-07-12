إنزاجى يعلن عودة لوكاكو لتشيلسى: هذه حقيقة رحيل أونانا

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر الإيطالي عن رحيل البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم الفريق.

ولعب لوكاكو الموسم الماضي ضمن صفوف إنتر على سبيل الإعارة.

وقال إنزاجي في مؤتمر صحفي: "لوكاكو حاليًا لاعب لتشيلسي، نحن جميعًا نعرف كم كان الوضع معقدًا".

ولعب لوكاكو 37 مباراة بقميص إنتر خلال الموسم المنقضي وسجل 14 هدفًا وصنع 7 لزملائه في الفريق.

أضاف إنزاجي: "فعلت أفضل ما لديّ لاستقدام لوكاكو في الموسم الماضي، وسنحاول أيضًا التوقيع معه مجددًا هذا الصيف، سنفعل أفضل ما لدينا من أجل تحقيق ذلك".

وسبق أن أشارت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية إلى أن الأقرب استعارة اللاعب من تشيلسي بجانب بند إلزام بيع نهائي في صيف 2024 مقابل 30 مليون يورو، مؤكدة أن النادي سيوفر الأموال لصفقة لوكاكو من بيع أندريه أونانا حارس مرمى الفريق إلى مانشستر يونايتد.

وعن رحيل أونانا لمانشستر يونايتد، علق إنزاجي: "إنه لاعب لإنتر في الوقت الحالي، ومستدعى لبدء المعسكر الإعدادي للموسم الجديد غدًا".

وأكمل: "لا يمكن التوقع بما يحدث في سوق الانتقالات، نعرف أن هناك أندية في إيطاليا عليها بيع لاعبين قبل إبرام تعاقدات جديدة، هذا هو الواقع".