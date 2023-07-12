"خطة النواب": 8 هيئات اقتصادية تحصل على منح وإعانات من خزانة الدولة

قالت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الفقى، إن 8 هيئات اقتصادية من المقدر أن تحصل على منح وإعانات من الخزانة العامة للدولة خلال السنة المالية الجديدة 2023 /2024 أهمها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بنحو 202 مليار و54 مليون جنيه تمثل نحو 44.7% من قيمة المقدر من المنح والإعانات.

جاء ذلك بتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2023/ 2024، والمزمع مناقشته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع القادم.

وأضافت لجنة الخطة، أن الهيئة العامة للسلع التموينية من المقدر أن تحظى بنسبة 28.3% من قيمة المقدر من المنح والإعانات للهيئات الاقتصادية العامة، ثم الهيئة المصرية العامة للبترول بنحو 119 مليارا و419 مليون جنيه بنسبة 26.4%.

ووفقا للخطة الخطة والموازنة، فأنه فى ضوء ذلك يكون من المقدر حصول الهيئات الثلاث على نحو 99% من قيمة المنح والإعانات المقررة من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية العامة، بقيمة من المقدر أن تبلغ 449 مليارا و174 مليون جنيه.