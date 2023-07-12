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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"خطة النواب": 8 هيئات اقتصادية تحصل على منح وإعانات من خزانة الدولة

مجلس النواب
مجلس النواب

قالت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الفقى، إن 8 هيئات اقتصادية من المقدر أن تحصل على منح وإعانات من الخزانة العامة للدولة خلال السنة المالية الجديدة 2023 /2024 أهمها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بنحو 202 مليار و54 مليون جنيه تمثل نحو 44.7% من قيمة المقدر من المنح والإعانات.

جاء ذلك بتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2023/ 2024، والمزمع مناقشته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع القادم.

وأضافت لجنة الخطة، أن الهيئة العامة للسلع التموينية من المقدر أن تحظى بنسبة 28.3% من قيمة المقدر من المنح والإعانات للهيئات الاقتصادية العامة، ثم الهيئة المصرية العامة للبترول بنحو 119 مليارا و419 مليون جنيه بنسبة 26.4%. 

ووفقا للخطة الخطة والموازنة، فأنه فى ضوء ذلك يكون من المقدر حصول الهيئات الثلاث على نحو 99% من قيمة المنح والإعانات المقررة من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية العامة، بقيمة من المقدر أن تبلغ 449 مليارا و174 مليون جنيه.

لجنة الخطة والموازنة النائب فخري الفقي مجلس النواب خطة التنمية الإقتصادية الموازنة العامة

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