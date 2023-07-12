قناة الناس|كيفية الاغتسال الصحيحة من الجنابة بعد انتهاء فترة الحيض؟ (فيديو)

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الواجب عند انقطاع الحيض أو انتهاء النفاس أو حدوث أي سبب من أسباب وجوب الاغتسال، الواجب أن تستغل المرأة أو يغتسل الرجل على حسب السبب.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، الأربعاء، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة "الناس"، أن هذا الاغتسال معناه أن يصل الماء إلى جميع البدن، مؤكدًا أن الاغتسال هو سيلان الماء على سائر البدن بنية مخصوصة فالنية في القلب ولا يشترط أن يقول الإنسان نويت فعل كذا، لافتًا إلى أن إقدام الشخص على فعل الحدث هو بحد ذاته نية.

وأوضح أمين الفتوى أن أصل الاغتسال هو سيلان الماء ووصوله إلى كل بدن الإنسان، وهذا هو الغسل بشكل إجمالي، موضحًا أن هناك هيئات يستحب للإنسان أن يتبعها ويقوم بها والمسماه بسنن الاغتسال.

واستكمل: الغسل له مرحلتان، الأولى بها يرتفع الحدث ويجوز للشخص أن يصلي، والثانية أن يتحقق بها بعض السنن والهئيات الكاملة كالاستنجاء والوضوء قبل الاغتسال.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.