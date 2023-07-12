رئيس جهاز القاهرة الجديدة: بدء تنفيذ أعمال تطوير امتداد محور العبور

أعلن المهندس عبدالرءوف حامد الغيطي، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، عن بدء تنفيذ أعمال تطوير امتداد محور العبور من تقاطعه بمحور جمال عبدالناصر وحتى طريق العين السخنة القديم بطول 2.8 كيلو متر بعدد 6 حارات مرورية لكل اتجاه، عرض الاتجاه 19 مترًا وجزيرة وسطية بعرض مترين، بالإضافة إلى ذلك تنفيذ أعمال خط الانحدار صرف صحي بنفس المحور من ضمن الحل الآجل لحل منظومة الصرف الصحي بمنطقة الأندلس بالتجمع الثالث.

وفي نفس السياق، واصل المهندس عبدالرءوف الغيطي رئيس الجهاز جولاته المكوكية اليوم الأربعاء يرافقه المهندسون التنفيذيون للمشروعات الجاري تنفيذها وكذلك نواب رئيس الجهاز بالمرور على أحياء المدينة.

كما تابع مسئولو جهاز القاهرة الجديدة المرور على مناطق مختلفة من التجمع الثالث بصحبة المهندس حسين الأحمدي، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث ومسئولي القطاعات بالتجمع الثالث.

واستهل جولته الميدانية بالمرور على المحلية الثامنة القطامية، حيث يتم أعمال تطوير ورفع كفاءة المحلية الثامنة أرصفة - طرق - زراعة - تدبيش - ممرات، مؤكدًا على ضرورة تكثيف الأعمال والالتزام الجاد بضرورة إزالة أي مخالفات بالمنطقة قبل عملية التطوير مع الاهتمام بأعمال النظافة بالمنطقة.

كما تابع رئيس جهاز القاهرة الجديدة نسبة تنفيذ أعمال مشروع سكن مصر مسلسل 10 والمحليات بالشباب، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة والزراعة داخل محليات ومناطق التجمع الثالث، ومتابعة تطهير وتسليك شبكات الصرف الصحي وبالوعات المطر بنطاق التجمع الثالث.

واختتم جولته الميدانية بالتجمع الثالث بالمرور بالأعمال الجارية برافع المياه رقم 4 حيث تم التنبيه بشكل عام على جميع النواب ومعاوني رئيس الجهاز بضرورة الاهتمام اليومي بأعمال النظافة للمحاور الرئيسية والمحاور الداخلية وإزالة أي إشغالات بالطرق وأمام المولات والمحال ومناطق الخدمات وتستمر الجولات يوميًا لمتابعة جميع أعمال المدينة.