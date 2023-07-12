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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سوهاج تكرم الفائزة بالمركز الأول فى تطبيقات مايكروسوفت (صور)

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرّم اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الأربعاء، الطالبة ريناد نور الدين محمد طاهر، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية عن برنامج PowerPoint 2019 في مسابقة تطبيقات مايكروسوفت العالمية، حيث تم تصعيدها وخمس طلاب آخرين للمنافسة، وتمثيل جمهورية مصر العربية في المسابقة العالمية التي تقام في أغسطس من كل عام بالولايات المتحدة.

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حضر التكريم كل من د.ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، وماهر عبدالخالق مدير الشئون التنفيذية بالمديرية، وهايدي جمال مدير مدارس جيل المستقبل الخاصة.

وهنأ المحافظ الطالبة الفائزة على مستوى الجمهورية، متمنيًا لها المزيد من التوفيق والنجاح، مشيرًا إلى حرص المحافظة الدائم على دعم المنظومة التعليمية، وحث المدارس والطلاب على التفوق والارتقاء بالعملية التعليمية من خلال خلق روح تنافسية بين الطلاب وإبراز الانشطة التعليمية التي تنمي المهارات والمعلومات؛ من أجل خلق جيل واع يستطيع مواكبة التطور التكنولوجي والتقدم العلمي الذي نعيشه.

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وشهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، مراسم إجراء القرعة العلنية لتأجير 40 محلا تجاريا بسوق ناصر الحضري الجديد، كمرحلة أولى والمخصصة لأنشطة "مجمدات وخردوات وإكسسوارات"، والتي أقيمت بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام المساعد، واللواء ضياء أبوالعزم استشاري الدعم المؤسسي للتنمية، وهلال زكي رئيس حي شرق سوهاج، وجميع المتقدمين ممن انطبقت عليهم الشروط.

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وأجريت القرعة على 40 وحدة تجارية، حيث بلغ عدد المتقدمين ممن انطبقت عليهم الشروط، وفقا للإعلان الذي تم نشره من قبل 136 طلب، وقد تم اختيار أحد المتقدمين، وأحد الأطفال لسحب القرعة، حيث تم سحب 30 فائزا أساسيا و10 احتياطيين لأنشطة الإكسسوارات والخردوات، كما تم سحب 10 فائزين، و5 احتياطيين لنشاط المجمدات.

وهنأ محافظ سوهاج الفائزين بالوحدات مؤكدا لمن لم يحالفهم الحظ أن هناك فرصا أخرى خلال المراحل القادمة، في ظل ما تشهده المحافظة من تطور ومشروعات تنموية مختلفة، تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة، وخلق المزيد من فرص العمل، مشددا على ضرورة التزام الفائزين بالقرعة بجميع الشروط والضوابط التي وضعتها المحافظة، مؤكدًا أن العمل من أجل مصلحة أهالي سوهاج هو الهدف الأول والرئيسي.

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