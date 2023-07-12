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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ستولتنبرج: أوكرانيا ستنضم إلى الناتو فى المستقبل

ستولتنبرج
ستولتنبرج

قال ستولتنبرج، الأمين العام لحلف الناتو، إن أعضاء الناتو التزموا بتقديم دعم أمني إلى أوكرانيا.

وأكد ستولتنبرج، خلال إلقاء كلمته في ختام قمة ليتوانيا، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن حلف الناتو يدين التجارب النووية لكوريا الشمالية.

وأضاف، أن حلف الناتو متفق على تطوير القدرات الدفاعية لأوكرانيا، مؤكداً أن أوكرانيا ستنضم إلى الناتو  في المستقبل.

وذكر، أن الحلف سيدعم أوكرانيا عسكرياً لمساعدتها في تحرير أراضيها، معبراً: "لا نقرر أي شيء بالنيابة عن أوكرانيا".

ستولتنبرج أمين عام حلف الناتو أخبار الحرب الروسية القاهرة الإخبارية

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