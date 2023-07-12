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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تنظم دورة تدريبية لمكافحة العنف ضد المرأة للكوادر الشرطية العربية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نظمت وزارة الداخلية، "قطاع حقوق الإنسان"، دورة تدريبية فى مجال مكافحة العنف ضد المرأة، للكوادر الشرطية العربية بمقر أكاديمية الشرطة، خلال الفترة من 9-12 يوليو 2023، تنسيقاً مع المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان التابع للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، المجلس القومى للمرأة، هيئة التعاون الدولى بالسفارة الإسبانية.

جاء ذلك فى إطار ترسيخ الدور الريادى لوزارة الداخلية، فى مجال حقوق الإنسان، ووفقًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تفضل رئيس الجمهورية بإطلاقها فى سبتمبر 2021مَ، وسعى مصر الدائم لتطوير مستوى تعاونها القائم بالفعل مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بموضوعات حقوق الإنسان.

وتهدف الدورة المشار إليها إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان، ورفع كفاءة الكوادر الشرطية العربية العاملة فى مجال مكافحة جرائم العنف ضد المرأة.

الداخلية قطاع حقوق الإنسان دورة تدريبية مكافحة العنف ضد المرأة أكاديمية الشرطة

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