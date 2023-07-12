الجيش السودانى ينفى تشكيل وزير الدفاع قيادة جديدة للقوات المسلحة

نفى الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، شائعات تكوين وزير الدفاع الفريق الركن يس إبراهيم، قيادة جديدة للقوات المسلحة.

وأكدت وزارة الدفاع، في بيان اليوم عبر صفحة القوات المسلحة الرسمية عبر "فيسبوك"، أن الوزير يس إبراهيم قائد عظيم مكتمل التأهيل أتي من صلب المؤسسة العسكرية، وليس ضابط ميليشيا ليأتى بمثل هذا التصرف الذي لا يشبه أدب وأعراف وقوانين القوات المسلحة السودانية.

وأضافت في بيانها: "مثل هذه البيانات فطيرة الصياغة وساذجة المفهوم لا يمكن أن تصدر إلا من غرف إعلام الميليشيا المتمردة (الدعم السريع) وأعوانها، ظنا منهم أن هذه الأكاذيب يمكن أن تنال من تماسك ووحدة مؤسسة راسخة كالجيش السوداني، أو أن تغرس بذور التشكيك في منظومة قيادته القائمة على التراتبية ووحدة القيادة القائمة على المؤسسية وليست العصبية القبلية أو الأسرية شأن الميليشيات".

كما أكدت الوزارة أن الوزير سيظل مرابطًا على رأس عمله يؤدي واجبه الوطني المقدس مع رفقاء العهد والسلاح من قادة وضباط صف وجنود القوات المسلحة حتى تحقيق النصر.