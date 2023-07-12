الانتهاء من تنفيذ مركز شباب زهراء أكتوبر الجديدة بتكلفة 40 مليون جنيه

أمر المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، بتشكيل لجنة من المهندس وليد عبد الرحمن حجاجي، نائب رئيس الجهاز للإسكان والخدمات، والمهندس محمود مراد، نائب رئيس الجهاز للتنمية والمرافق، والمهندس محمد عبد السلام، معاون رئيس الجهاز، والمهندس المشرف على تنفيذ مباني الخدمات، بالإضافة إلى لجنة من وزارة الشباب والرياضة، لتوفير كافة الخدمات لسكان المدينة.

وأعلن المهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أن تكلفة مشروع مركز شباب منطقة الزهراء المدينة تبلغ نحو 40 مليون جنيه، وأن المشروع قد اكتمل وجارٍ استلام مركز شباب زهراء 6 أكتوبر الجديدة، وذلك تمهيدًا لافتتاحه رسميًا من قبل وزارة الشباب والرياضة في الفترة المقبلة.

كما أوضح المهندس محمود مراد أن المشروع يقع على مساحة 14 ألف متر مربع، ويتضمن تنفيذ مبنى اجتماعي وقاعة مناسبات وغرف تغيير ملابس ومنطقة خضراء ومنطقة ألعاب أطفال و3 ملاعب (ملعب قدم - ملعب سلة - ملعب تنس).

وأكد المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أن مركز شباب مدينة أكتوبر الجديدة يعتبر من أهم المراكز الشبابية في مصر، حيث يوفر فرصًا متنوعة للشباب للترفيه والتعلم والتطوير الشخصي. ويحتوي المركز على عدة مرافق، منها: مسرح، قاعات للأنشطة الرياضية والفنية، صالات للمعارض والمؤتمرات، مكتبة، قاعة لرياضة الجمباز، مسابح، وملاعب كرة القدم والسلة والطائرة.

وأضاف المهندس محمد عبد المقصود أن المركز يقدم العديد من الأنشطة والدورات التدريبية المختلفة، مثل دورات الحاسب الآلي واللغات الأجنبية والتصوير الفوتوغرافي والرسم والموسيقى وغيرها الكثير، كما يتم تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية في المركز، مما يجعله مكانًا مثاليًا.