ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الانتهاء من تنفيذ مركز شباب زهراء أكتوبر الجديدة بتكلفة 40 مليون جنيه

مركز شباب الزاهر
مركز شباب الزاهر

أمر المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، بتشكيل لجنة من المهندس وليد عبد الرحمن حجاجي، نائب رئيس الجهاز للإسكان والخدمات، والمهندس محمود مراد، نائب رئيس الجهاز للتنمية والمرافق، والمهندس محمد عبد السلام، معاون رئيس الجهاز، والمهندس المشرف على تنفيذ مباني الخدمات، بالإضافة إلى لجنة من وزارة الشباب والرياضة، لتوفير كافة الخدمات لسكان المدينة. 

وأعلن المهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أن تكلفة مشروع مركز شباب منطقة الزهراء المدينة تبلغ نحو 40 مليون جنيه، وأن المشروع قد اكتمل وجارٍ استلام مركز شباب زهراء 6 أكتوبر الجديدة، وذلك تمهيدًا لافتتاحه رسميًا من قبل وزارة الشباب والرياضة في الفترة المقبلة. 

كما أوضح المهندس محمود مراد أن المشروع يقع على مساحة 14 ألف متر مربع، ويتضمن تنفيذ مبنى اجتماعي وقاعة مناسبات وغرف تغيير ملابس ومنطقة خضراء ومنطقة ألعاب أطفال و3 ملاعب (ملعب قدم - ملعب سلة - ملعب تنس).

وأكد المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أن مركز شباب مدينة أكتوبر الجديدة يعتبر من أهم المراكز الشبابية في مصر، حيث يوفر فرصًا متنوعة للشباب للترفيه والتعلم والتطوير الشخصي. ويحتوي المركز على عدة مرافق، منها: مسرح، قاعات للأنشطة الرياضية والفنية، صالات للمعارض والمؤتمرات، مكتبة، قاعة لرياضة الجمباز، مسابح، وملاعب كرة القدم والسلة والطائرة.

وأضاف المهندس محمد عبد المقصود أن المركز يقدم العديد من الأنشطة والدورات التدريبية المختلفة، مثل دورات الحاسب الآلي واللغات الأجنبية والتصوير الفوتوغرافي والرسم والموسيقى وغيرها الكثير، كما يتم تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية في المركز، مما يجعله مكانًا مثاليًا.

الاجتماعية اكتوبر الجديدة افتتاح والرياضة وزارة الشباب والرياضة

الأكثر قراءة

"عملولها عملية بعد وفاتها!".. تفاصيل وفاة سيدة داخل مستشفى خاص بالقاهرة

انتداب قاضيين.. تفاصيل أول قرارات رئيس مجلس القضاء الأعلى الجديد

بسبب "لعب العيال".. "ماكس" يُنهى حياة شاب فى كرداسة

تكليف المستشارة مى مروان أمينًا عامًا مساعدًا لشئون المرأة بـ"قضايا الدولة"

جامعة المنصورة تنظم مؤتمر جهود الجامعات المصرية في المشروع القومي لتطوير الريف المصري مبادرة "حياة كريمة"

محافظ الوادى الجديد يتابع مستجدات الأعمال بنادى الهجن والفروسية الدولى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محافظون وتجارب "8" اللواء زكى بدر!

حسين دعسة

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

وائل لطفي

على ومدحت وإيمان

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة وبناء ريادة المستقبل

ماجد حبته

التنمية المستدامة فى خطر

إسراء شوقي

العلمين الجديدة.. إبداع "المحروسة" لا يتوقف

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى