"الكاثوليكية" تعلن إطلاق خدمة يسوع السجين

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية في مصر إطلاق فعاليات خدمة خاصة للسجناء.

وقالت الكنيسة، في بيان الأربعاء، إن الكنيسة الكاثوليكية في مصر تهتم بخدمة السجناء في نشاط كنسي باسم (خدمة يسوع السجين).

وأكدت الكاثوليكية أنه سيتم اطلاق فعاليات الخدمة الأحد المقبل تحت عنوان "يوم السجين".

والتقى الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية الدفعات الثلاث شباب الميديا الكاثوليكي "CYM" بقاعة القديس إسطفانوس، بحدائق القبة.

يشرف على تدريب شباب الميديا الكاثوليكي مي صليب، مسؤولة التدريب بالإيبارشية البطريركية وتضمن اللقاء مناقشات عدة حول "مدى مشاركة الشباب في كنائسهم".

وأكد الأب المطران للشباب أن الكنيسة هي أشخاص وليست مجرد مكانًا نجتمع فيه، مشيرًا إلى أهمية السعي وراء تحقيق أهدافهم، كما شدد لهم ضرورة إدراك مؤشرات الدالة على جودة علاقاتنا الحياتية.