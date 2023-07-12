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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

شرطة التعمير تضبط 113 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

جريدة الدستور

اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط 113 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

قطاع الأمن الاقتصادي الحملات الأمنية شرطة التعمير ضبط السيطرة الأمنية

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