شرطة التعمير تضبط 113 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط 113 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.