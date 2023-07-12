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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الحجز على "تذكرتى".. بدء فعاليات بطولة "العلمين بيتش سوكر" غدًا

العلمين بيتش سوكر
العلمين بيتش سوكر

تقام بطولة "بيتش سوكر" ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، بدءا من 13 إلى 15 يوليو الجارى، إذ من المقرر أن تضم البطولة العديد من نجوم كورة القدم في مصر، ويمكن الحجز على موقع "تذكرتي".

ومن المقرر أن تستضيف مدينة العلمين الجديدة مهرجان العلمين، الحدث الترفيهي الأكبر فى عالم الترفيه بالشرق الأوسط إذ تبدأ أولى فعاليات المهرجان غدا الخميس الموافق 13 يوليو الجارى، ويستمر على مدار 44 يوما.

ويضم المهرجان الذى يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى العديد من الفعاليات الفنية والرياضية إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة.

العلمين الجديدة مهرجان العلمين الجديدة انطلاق مهرجان العلمين الجديدة موقع تذكرتي العلمين بيتش سوكر

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