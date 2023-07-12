كواليس تعدى أسرة مريض على ممرضتين فى مستشفى شبرا العام

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، من السيطرة على مشاجرة بين أسرة مريض وممرضتين في مستشفى شبرا العام.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الخدمات الأمنية المعينة بمستشفى شبرا العام، مفاده نشوب مشاجرة ووجود مصابين داخل المستشفى.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين نشوب مشاجرة بين طرف أول ممرضتين، وطرف ثان أسرة مريضة 3 أشخاص بينهم شاب، بسبب رغبة الطرف الثانى فى زيارة قريبتهم بعد وضعها مولودًا.

ودلت التحريات على أن الممرضتين منعتا أسرة المريضة من دخول غرفة الإفاقة فنشبت مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول بالضرب، مما تسبب فى إصابة الممرضتين بجروح وكدمات بالوجه، وتم ضبط المتهمين.



وتم التحفظ على الطرفين، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.