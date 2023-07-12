انتعاشة كبيرة فى السياحة الثقافية إلى مصر.. 22% زيادة بالتدفقات

أعلنت لجنة تسويق السياحة الثقافية، برئاسة محمد عثمان، عن تقريرها الذي يرصد حالة السياحة الثقافية في القاهرة والأقصر وأسوان خلال النصف الثاني من العام 2023، ويكشف عن أبرز الأسواق التي تتصدر المشهد السياحي المصري من حيث حجم التدفقات وعدد الليالي السياحية.

إسبانيا تتصدر حركة السياحة الثقافية في مصر

وقال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن السوق الإسبانية تتصدر حاليًا المركز الأول فى الجنسيات المتدفقة على السياحة الثقافية، تليه السوق الفرنسية ثم الإيطالية بقوة، مؤكدا أن هناك إقبالا من الصين واليابان، بالإضافة إلى السوق الألمانية، موضحًا أن هناك حالة نشاط ملحوظة من جانب شركات الطيران العاملة في مدريد وباريس.

وأَضاف أن اللجنة كانت حريصة في تقريرها على مقارنة حجم التدفقات الواردة خلال الـ6 التي تمثل النصف الأول من العام الجاري مع مثيلتها من العام الماضي، حيث ارتفعت التدفقات السياحية بنسبة 22%، بينما زاد معدل متوسط إنفاق السائح بنسبة 18%.



وأرجع تقرير حالة السياحة الثقافية زيادة التدفقات إلى حالة الاستقرار التي يشهدها المقصد السياحي المصري، واستغلال المعارض الأثرية في الترويج للسياحة، مشيرًا إلى معرض رمسيس وذهب الفراعنة، والذي يعد أحد أبرز عوامل جذب السائح الفرنسي المقاصد الأثرية، كما أعادت جذب السياحة الأمريكية للمقصد المصري، بينما لعب المجلس الأعلى للآثار والبعثات المصرية والمرممين المصريين دورًا كبيرًا في الكشوفات الأثرية وعمليات الترميم التي أعادت الحياة لمعبد دندرة ومعبد إسنا.

فيما كشف عثمان عن أن التقرير رصد انعقاد 82 مؤتمرا في مدينة الأقصر، وهو ما يؤشر على جذب المدينة لسياحة المؤتمرات، فيما تشير التوقعات إلى زيادة معدل جذب سياحة المؤتمرات خلال النصف الثاني من العام الجاري بمختلف أنواعها، وهو ما يجري العمل عليه حاليا عبر التواصل مع صناع القرار السياحي بالخارج.

وأوصت اللجنة في نهاية التقرير بضرورة زيادة عدد الغرف الفندقية، كذلك المراكب السياحية حتى تتمكن من استيعاب حجم الحركة الوافد، إضافة إلى أهمية تطوير مطار الأقصر حتى يستوعب الزيادة المنتظر في حجم التدفقات، فيما لفتت إلى أهمية إعادة النظر في افتتاح الطرق الصحراوية.