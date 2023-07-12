مهرجان العلمين الجديدة 2023.. احتفالية خاصة بمباراة الأهلى والزمالك غدًا

تنطلق غدا الخميس 13 يوليو أولى فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة في الفترة من 13 يوليو وحتى 26 أغسطس 2023 تحت عنوان "العالم علمين" وهي الفعاليات التي ينتظرها الجمهور المصري والعربي ويستهدف المهرجان تواجد أكثر من مليون زائر.

مهرجان العلمين الجديدة 2023

وعلم «الدستور» أن فعاليات المهرجان تنطلق غدا الخميس في تمام الساعة الثالثة عصرا حيث تفتح الأبواب للجمهور والمشاركين، وقالت مصادر إنه ستقام احتفالية على هامش انطلاق المهرجان في تمام الساعة الثامنة والنصف لبث مباراة النادي الأهلي والنادي الزمالك في إطار مباريات الدوري المصري.

مباراة الأهلى والزمالك

ومن المقرر إقامة احتفالية لبث مباراة القمة على الهواء مباشرة في إحدى الساحات بتواجد عدد كبير من المشاهير والنجوم والرياضيين المشاركين في البطولات والفعاليات المختلفة وسيتم إيقاف فعاليات المهرجان الرياضية خلال المباراة التي تحظى باهتمام كبير من الجمهور المصري والعربي.

يُعد مهرجان العلمين الجديدة انعكاسًا طبيعيًا لاهتمام الدولة المصرية وما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة في تحويل مدينة العلمين الجديدة من منطقة ألغام إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي يتلاءم مع الجمهورية الجديدة، سعيًا لجعل العلمين الجديدة، أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، من أهمها مهرجان العلمين الجديدة الذي سيشارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين في مختلف المجالات على مدار موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.