متجاهلًا العروض الأوروبية.. الجزائري أسامة شيتة يوافق على الانضمام للزمالك

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بحثه عن إبرام صفقات جديدة وقوية لتدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الميركاتو الصيفي.

ويبدو أن نادي الزمالك بات قريبًا من التعاقد مع أحد اللاعبين الجزائريين، لتدعيم خط وسط الميدان في الموسم الجديد 2023 - 2024.

أسامة شيتة يوافق مبدئيًا على الانضمام إلى الزمالك

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الشروق" الجزائرية، فإن الجزائري أسامة شيتة، لاعب اتحاد العاصمة، وافق مبدئيًا على الانضمام إلى صفوف الزمالك في الميركاتو الصيفي.

وأوضحت الصحيفة الجزائرية في تقريرها، أنه حسب مصادر مقربة من الدولي الجزائري أسامة شيتة، فإنه وافق مبدئيًا على عرض نادي الزمالك.

تقرير صحيفة "الشروق" الجزائرية عن موافقة أسامة شيتة على الانضمام إلى الزمالك

وكان نادي الزمالك قد أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات أسامة شيتة في الصيف، رغم وجود عروض أوروبية أخرى لضم اللاعب.

وأضافت الصحيفة الجزائرية، أن أسامة شيتة منح أولويته للانتقال إلى الزمالك، رغم العروض الأوروبية المُقدمة له، والتي كانت آخرها نادي لوجانو السويسري.

وأكدت صحيفة "الشروق"، أنه من المنتظر أن يوقع أسامة شيتة عقود انضمامه إلى صفوف الزمالك خلال الأيام المقبلة وخوض تجربة جديدة في الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الجزائري، صاحب الـ26 عامًا، رفقة نادي اتحاد العاصمة الجزائري بنهاية الموسم الحالي 2022-2023، حيث تتبقى جولتين على نهاية بطولة الدوري الجزائري.