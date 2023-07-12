ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

متجاهلًا العروض الأوروبية.. الجزائري أسامة شيتة يوافق على الانضمام للزمالك

أسامة شيتة
أسامة شيتة

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بحثه عن إبرام صفقات جديدة وقوية لتدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الميركاتو الصيفي.

ويبدو أن نادي الزمالك بات قريبًا من التعاقد مع أحد اللاعبين الجزائريين، لتدعيم خط وسط الميدان في الموسم الجديد 2023 - 2024.

أسامة شيتة يوافق مبدئيًا على الانضمام إلى الزمالك

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الشروق" الجزائرية، فإن الجزائري أسامة شيتة، لاعب اتحاد العاصمة، وافق مبدئيًا على الانضمام إلى صفوف الزمالك في الميركاتو الصيفي.

وأوضحت الصحيفة الجزائرية في تقريرها، أنه حسب مصادر مقربة من الدولي الجزائري أسامة شيتة، فإنه وافق مبدئيًا على عرض نادي الزمالك.

تقرير صحيفة "الشروق" الجزائرية عن موافقة أسامة شيتة على الانضمام إلى الزمالك

وكان نادي الزمالك قد أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات أسامة شيتة في الصيف، رغم وجود عروض أوروبية أخرى لضم اللاعب.

وأضافت الصحيفة الجزائرية، أن أسامة شيتة منح أولويته للانتقال إلى الزمالك، رغم العروض الأوروبية المُقدمة له، والتي كانت آخرها نادي لوجانو السويسري.

وأكدت صحيفة "الشروق"، أنه من المنتظر أن يوقع أسامة شيتة عقود انضمامه إلى صفوف الزمالك خلال الأيام المقبلة وخوض تجربة جديدة في الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الجزائري، صاحب الـ26 عامًا، رفقة نادي اتحاد العاصمة الجزائري بنهاية الموسم الحالي 2022-2023، حيث تتبقى جولتين على نهاية بطولة الدوري الجزائري.

الزمالك أسامة شيتة شيتة الميركاتو الصيفي اتحاد العاصمة الدوري الجزائري الدورى المصرى اتحاد العاصمة الجزائري

الأكثر قراءة

الأرصاد تكشف لـ"الدستور" حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024 في المدارس

محمد عواد يضع شرطين لتجديد عقده مع الزمالك

مصرع مسن سقط من قطار فى الشرقية

بيان حكومى بشأن موعد بدء العام الدراسى الجديد

ذهب لسرقة أسلاك الكهرباء فأنهت حياته صعقًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محافظون وتجارب "8" اللواء زكى بدر!

حسين دعسة

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

وائل لطفي

على ومدحت وإيمان

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة وبناء ريادة المستقبل

ماجد حبته

التنمية المستدامة فى خطر

إسراء شوقي

العلمين الجديدة.. إبداع "المحروسة" لا يتوقف

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى