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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

شعوذة أونلاين.. تفاصيل ضبط دجال في الإسكندرية

الاجهزه الامنية
الاجهزه الامنية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على دجال يمارس السحر والشعوذة بمقابل مادي في الإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة شخصية على أحد مواقع التواصل الإجتماعى يُبدى خلالها المُعلن عن قدرته على القيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر نظير مبالغ مالية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المُشار إليها وتبين أنه عاطل، مقيم بمحافظة بالإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين بحوزته هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على الرسائل والمحادثات التى تؤكد نشاطه الإجرامى"، مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية السحر والشعوذة مقابل مادي الإسكندرية مارس السحر والشعوذة دجال

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