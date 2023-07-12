العلمين الجديدة تتزين استعدادًا لانطلاق الحدث الترفيهى الأكبر فى الشرق الأوسط (تفاصيل)

رصدت قناة "إكسترا نيوز"، من خلال تقرير تحت عنوان "مدينة العلمين الجديدة تتزين استعدادًا لانطلاق الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط"، التحضيرات الأخيرة لانطلاق مهرجان العلمين الجديدة.

وأكد التقرير أنه على مدار 44 يومًا، بداية من الغد، تنطلق فعاليات المهرجان والتي تشهد العديد من الفعاليات الترفيهية والفنية، حيث تستعد مدينة العلمين الجديدة لحجز موقع متميز على خارطة السياحة العالمية.

وعن الفعاليات الفنية بمهرجان العلمين الجديدة، سلط التقرير الضوء على أن المهرجان سيشمل عددًا كبيرًا من نجوم الغناء في الوطن العربي، بحفلات ضخمة، أبرزها النجم تامر حسني، الذي أعلن عن موعد حفلته يوم 21 يوليو.

قائمة نجوم الغناء المشاركين

كما أن هناك أسماء عديدة أعلنت عن مشاركتها في مهرجان العلمين الجديدة، على رأسهم راغب علامة وإليسا ونانسي عجرم، والموسيقار الكبير عمر خيرت، وسيتم إعلان نجوم غناء عالميين خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتتضمن فعاليات المهرجان أنشطة فنية ورياضية وترفيهية وعروض أزياء، حيث تم الإعلان عن مجموعة عروض الأزياء بمشاركة 10 من أبرز مصممي الأزياء في العالم.

والجدير بالذكر أنه تقام أحداث وفعاليات مهرجان العلمين الجديدة بثلاث مناطق رئيسية على مستوى المدينة بأكملها على مدار الساعة مع توافر كل الخدمات العامة بأعلى معايير دولية، بما يتناسب مع تصميم المدينة وفقًا للمعايير العالمية بما يسمى مدينة الجيل الرابع.