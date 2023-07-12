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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اليوم.. قطع المياه 7 ساعات عن قرى الظهير الصحراوى بأخميم فى سوهاج

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظة سوهاج، عن قطع المياه عن نجع مزيد وقرى الظهير الصحراوى بالأحايوة بمركز أخميم، اليوم الأربعاء، في تمام الحادية عشرة مساءً وحتى السادسة من صباح غد الخميس، لمدة 7 ساعات.

صرّح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مضيفًا أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال الصيانة لمحطة مياه الأحايوة المطورة.

وأوضح حسن محمود، مدير الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشركة الإلكتروني: www.scww.com.eg وأنه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانًا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

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