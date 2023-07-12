حملات تفتيشية لـ"صحة أسوان" على 415 منشأة خلال يونيو

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بمديرية الصحة باستكمال سلسلة حملاتها الصحية والرقابية المفاجئة على كل منشآت بيع وتخزين وتداول المنتجات الغذائية للتأكد من مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى.

وقال المحافظ، إن هذه الحملات تستهدف ضبط الأسواق والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها مواصفات الجودة المطلوبة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

من جهته؛ أوضح الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة، أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان، نجحت إدارة مراقبة الأغذية بتنظيم حملات تفتيشية متتالية خلال شهر يونيو المنقضى شملت المرور على 415 منشأة متنوعة على مستوى مراكز ومدن المحافظة لبيع وتداول المنتجات الغذائية المختلفة، حيث تم ضبط وإعدام 3802 كجم من الأغذية المختلفة، و1882 لتر مواد غذائية متغيرة الخواص الطبيعية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع تحرير 351 محضر جنحة صحية، وذلك بإشراف من الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائى بالمديرية، وبمتابعة من مراقب عام الأغذية بالمحافظة يوسف حسين نور.

ولفت إلى أن هذه الحملات أسفرت أيضاً عن تحرير 75 مذكرة إغلاق إدارى لأماكن مخالفة، بالإضافة إلى ضبط 427 كجم من المواد الغذائية المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات.