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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إعدام 81 كيلو مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستمرار وتكثيف حملات التفتيش والمراقبة على جميع المنشآت والمحلات التجارية والغذائية ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وزائري المحافظة وخاصة فى ظل الإقبال السياحى الكبير الذى تشهده المحافظة خلال تلك الفترة.

وأوضح محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف بالمحافظة أن لجنة المرور على الفنادق والمحال التجارية والمطاعم برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف وبمشاركة مديريات الصحة والطب البيطرى والتموين والقوى العاملة والبيئة والمرافق وغيرها من الجهات المعنية  قامت بالمرور على عدد المنشآت السياحية والمحال العامة والمطاعم للتأكد من الالتزام بكافة الضوابط والاشتراطات الصحية والبيئية.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ٤ إنذارات تنوعت ما بين (سلامه وصحة مهنيه، عدم التأمين  علي بعض العاملين بالمنشات ) وعدد ٣  محاضر ( نظافه، عدم  استكمال الشهادات الصحيه)  كما تم إعدام عدد ٨١ كيلو جرام  مواد غذائية متنوعه غير صالحة للاستهلاك الادمي

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الإدارة العامة للسياحة اشتراطات الصحية السياحة والمصايف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المحلات التجارية المعروض من السلع تكثيف حملات التفتيش غير صالحة للاستهلاك الآدمي

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