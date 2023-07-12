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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

مع انطلاقه اليوم.. كل ما تريد معرفته عن معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب 2023

معرض الإسكندرية الدولي
معرض الإسكندرية الدولي للكتاب

انطلقت اليوم فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب 2023 في نسخته الثامنة عشر، الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين والعرب والهيئة المصرية العامة للكتاب ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى 26 يوليو الجاري.

مواعيد زيارة معرض الإسكندرية للكتاب

وينظم معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب عددًا من الفعاليات والأنشطة الثقافية المتنوعة وتدعو من خلالها كبار الكتاب والمفكرين والفنانين للمشاركة فيها، بجانب إقامة حفلات لتوقيع أحدث الإصدارات من المكتبة.

 يُقام المعرض بساحة الحضارات بمكتبة الإسكندرية (البلازا) وداخل مركز المؤتمرات، يوميًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 10 مساءً، ما عدا أيام الجمعة (من 2 ظهراً وحتى 10 مساءً) علمًا بأن الدخول مجاني.

أحدث إصدارات مكتبة الإسكندرية بالمعرض 

طرحت مكتبة الإسكندرية هذا العام، مجموعة من أحدث الإصدارات، المتوفرة في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته الثامنة عشر بالعديد من المطبوعات، وذلك في جناح البيع، ومن أبرزها كتاب "عسكريون وأطباء في مصر الصاوية" من تأليف الدكتور حسين عبد البصير، وتصدير الدكتور مصطفى الفقي. 

وكتاب "مقالات في الآثار والحضارة الإسلامية"، والذي صدر حديثًا بواسطة مركز دراسات الحضارة الإسلامية بقطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة في مجلدين ويتضمن الأعمال الكاملة لرائد دراسات الآثار الإسلامية الدكتور حسن عبد الوهاب وتصدير الدكتور مصطفى الفقي تحرير الدكتور محمد الجمل، حيث يعد الدكتور حسن عبد الوهاب من أوائل العلماء المصريين الذين اهتموا بتخصيص دراسة مستقلة باللغة العربية لدراسة تاريخ المساجد الأثرية في مصر (القاهرة 1946)، والذي يعد مرجعًا فريدًا في دراسة مساجد مصر وآثارها الإسلامية، بعد أن كانت حكرًا على الأجانب.

بجانب سلسلة "تراث الإنسانية للنشء والشباب"، والإشراف العام للأستاذ الدكتور أحمد عبد الله زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، وهي سلسلة تهدف إلى نشر الوعي والمعرفة في كل فروع المعرفة الإنسانية، على نحو مبسط وسهل وجذاب، لجميع الشباب في مصر والعالم العربي، وذلك اضطلاعا من مكتبة الإسكندرية العالمية بدورها المعرفي والتنويري، من خلال نشر رسالة مصر الخالدة عبر الزمان والمكان. 

بالإضافة إلى إصدارات المكتبة الدورية؛ ومن أهمها مجلة "ذاكرة مصر" التي تُعنى بالتراث والهوية والتاريخ الوطني المصري، وأيضا مجلة "ذاكرة العرب"، والتي تضم موضوعات مميزة ومتنوعة تسلط الضوء على تاريخ العرب وتراثهم المتنوع. 

وسلسلة "مراصد" المتخصصة في علم الاجتماع الديني، و"أوراق" التي تتخصص في الدراسات المستقبلية، فضلاً عن حولية "أبجديات" التي تضم أبحاثًا علمية محكمة في مجال دراسات الكتابات والخطوط، وسلسلة "كراسات قبطية" المهتمة بالتراث القبطي.

وفي الصور التالية، نستعرض البرنامج الثقافي لمعرض مكتبة الإسكندرية في دورته الـ 18

اتحاد الناشرين المصريين احدث الإصدارات الأنشطة الثقافية معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب 2023 دكتور حسين عبد البصير

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