"سلخانة تعذيب".. ماذا حدث لـ75 مدمنًا فى مركز طبى بالمعادى؟

«سلخانة تعذيب» .. بلاغ من أحد المواطنين بتعرض نجله للضرب والتعذيب داخل مصحة إدمان في منطقة المعادي يكشف عن وجود سلخانة تحتجز المدمنين بناءً على طلب أهاليهم دون ترخيص.

مصحة دون ترخيص

البداية كانت بورود معلومات لقسم شرطة المعادي من مواطن يفيد تعرض نجله للضرب والإهانة داخل مركز طبي خلال إيداعه لعلاجه من الإدمان، ولكن الأمر لم يقف عند هذا البلاغ فبمجرد فحصه تبين أن المصحة دون ترخيص.

وتبين من التحقيقات أن المركز الطبي مخصص لعلاج المدمنين والعلاج النفسي ويقوم المسئولون عن المركز بصرف أدوية وعقاقير طبية دون استشارة الأطباء أو الكشف الطبي على المرضى أو المدمنين مقابل نظير مادي كبير من أسرهم.

ضرب وتعذيب

وكشفت التحقيقات أن المركز بداخله ما يقرب من 75 مدمنا من متعاطي المواد المخدرة، وبعضهم يعاني من آثار ضرب وتعذيب إلى جانب أمراض نفسية أصابتهم نتيجة الإقلاع عن المخدر وهذا ما نفاه مسئولو المركز الطبي الذين أكدوا أن الهدف من المصحة هو العلاج والإقلاع عن الإدمان.

ولكن هناك بعض المودعين لا يستجيبون للعلاج ونتيجة حالة الهياج تسببوا في إيذاء نفسهم وهما كانوا يتدخلوا على الفور بمحاولة السيطرة عليه ومنعه من إيذاء نفسه وبذلك كان يوجد آثار تعدي أو ضرب.

أقوال الضحايا

واستمعت النيابة إلى أقوال الضحايا الذين أكدوا تعرضهم للتنكيل والتكبيل من قبل إدارة المركز الطبي وإجبارهم على تناول عقاقير وأقراص طبية ، بناءًا على طلب ذويهم، وكرهًا عنهم .

تفاصيل البلاغ

جرى ضبط مصحة إدمان، وبضبط كمية من الأدوية المدرجة بجداول المخدرات ومجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية «ممنوع تداولها دون استشارة طبية، هاتف محمول خاص بأحد المتهمين، 3 سجل دفاتر لإثبات بيانات وأحوال ومعيشة النزلاء من متعاطي المواد المخدرة ، دفتر تحصيل نقدية، مجموعة من الحبال تستخدم فى التكبيل».

حرر المحضر اللازم والقبض على مسئولي المركز الطبي، والعرض على النيابة التي أصدرت السابق.

قرارات النيابة

وقررت نيابة المعادي الجزئية، عرض المودعين في المركز الطبي؛ لبيان ما بهم من تعدي وتعذيب واستمرار حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، واستدعاء ذويهم لسؤالهم حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وتحويلهم على مصحات العباسية للكشف عليهم وبيان حالتهم الصحية.



ووجهت لهم النيابة تهم الاحتجاز والتعذيب واستخدام عقاقير طبية دون استشارة طبيب، ومزاولة نشاط دون تراخيص.