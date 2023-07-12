رئيس برشلونة يرد على شائعات تدهور العلاقة بين تشافي وجوارديولا

علّق خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، على الشائعات المُثارة حول تدهور العلاقة بين تشافي هيرنانديز وبيب جوارديولا.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشاعت في وقت سابق، إلى تدهور العلاقة بين تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، ومواطنه بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد دخولهما في جدال إعلامي بشأن بعض الصفقات في الميركاتو الشتوي الماضي.

وشهدت الفترة الماضية، وجود جدال بين تشافي وجوارديولا، حول صفقة النجم البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير وجناح مانشستر سيتي، حيث يرى تشافي أن إدارة النادي الإنجليزي رفضت بيع اللاعب إلى برشلونة، بينما أوضح جوارديولا أن النادي كان يريد بيع كانسيلو دون النظر إلى وجهته المقبلة.

لابورتا يكشف حقيقة خلاف تشافي وجوارديولا

وبناءً عليه، نشرت صحيفتا "سبورت" و"موندو ديبورتيفو" الإسبانيتين، تصريحات لابورتا، قائلًا: "تشافي وبيب تربطهما علاقة صداقة قوية، ولا توجد أي أزمة بينهما".

وتابع: "لست مضطرًا للتعليق على هذا الأمر مُطلقًا؛ لأنني لا أحب أن أكون وسيطًا بينهما، إنني أنعم براحة بال في هذا الموقف".

وأضاف: تشافي وجوارديولا أسطورتان في برشلونة، وهما قدوة للجميع، ويتمتعان بمشوار كروي رائع سواء في كلاعبين أو كمدربين في الوقت الحالي".

وبسؤاله عن إمكانية عودة جوارديولا لتدريب برشلونة مجددًا، قال لابورتا:"هذا السؤال يجب أن يتم توجيهه له وليس لي، تحدثوا معه عن ذلك".

وأوضح:"حاليًا نحن نصب كامل تركيزنا على تأسيس فريق قوي وقادر على تحقيق البطولات تحت قيادة تشافي".

وشدد لابورتا في تصريحاته: "نحن سعداء بما قدمه تشافي مع برشلونة في الموسم الماضي، وإذا رغب جوارديولا في العودة إلى برشلونة سنقدم له كل ما يريده من دعم".

وكان فريق برشلونة قد أنهى الموسم الماضي 2022-2023، بالتتويج بلقب الدوري الإسباني على حساب غريمه ريال مدريد، كذلك نجح فريق مانشستر سيتي في حصد الثلاثية التاريخية (الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا).