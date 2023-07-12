استمرار دوري الشوارع والأحياء والساحات الشعبية بالبحر الأحمر

تواصل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر، تنفيذ فعاليات التصفيات التمهيدية لدوري الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية والساحات الرياضية في خماسي كرة القدم، وذلك تحت شعار "دوري الشوارع والأحياء والساحات الشعبية"، بالبحر الأحمر، وتحديدًا من مدينة رأس غارب، والذي تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية) بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضه بالبحر الأحمر متمثلة في "الإدارة العامة للرياضة" بالمديرية.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة للعمل على توسيع قاعدة ممارسة الرياضة، وتشجيع المنافسه بين أطفال وشباب الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية بالمحافظة.

من جهته، أكد حسن خلف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، أن الدوري يهدف إلى توسيع قاعدة ممارسة الرياضة، وحث المجتمع على ممارسة الرياضة.

يأتي ذلك ضمن سياسة وزارة الشباب والرياضة، لنشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع، والعمل على جعلها أسلوب حياة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة.

وأوضح موسى الرشيدي، مدير الإدارة العامة للرياضة باستمرار تنفيذ دوري الشوارع والساحات والأحياء الشعبية من شمال محافظة البحر الأحمر وبالتحديد من مدينة رأس غارب، حيث أقيمت مباريات المجموعة الأولى بالدوري (مجموعة رأس غارب)، والتي تضم فرق (حي ١٠٠ وحدة - حي الميناء - حي الثورة - حي الأمل - حي دمشق - حي العبور - حي بورسعيد - حي ٦٠٨).

الجدير بالذكر أن محافظة البحر الأحمر، استطاعت تسجيل ٦٨ فريقًا في خماسي كرة القدم بمدن المحافظة، تم تقسيمهم على ٩ مجموعات (رأس غارب - الغردقة - سفاجا - سفاجا ب - القصير - مرسي علم - الشلاتين - أبو رماد - حلايب).

262E569C-0714-4E4A-BC66-373813E4139C